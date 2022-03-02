اليابان تغلق سفارتها في كييف حتى إشعار آخر

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أغلقت اليابان سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف حتى إشعار آخر في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو اليوم الأربعاء أنها ستشغل مكتب اتصال في مدينة لفيف غربي أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.

وأضافت أن المواطنين اليابانيين في أوكرانيا يمكنهم طلب المساعدة هناك ، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الفرار من القتال الدائر في الدولة.

ويأتي قرار إغلاق السفارة اليابانية في كييف بعد إعلان الجيش الروسي اعتزامه قصف المنشآت التكنولوجية التابعة للأمن في العاصمة الأوكرانية.

وكانت اليابان انضمت إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.