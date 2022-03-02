إكسون موبيل الأمريكية تعلن الانسحاب من روسيا بسبب غزو أوكرانيا

قالت شركة النفط الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل" اليوم الثلاثاء إنها ستوقف عملياتها الحالية في روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت إكسون موبيل في بيان: "نأسف للعمل العسكري الروسي الذي ينتهك السلامة الإقليمية لأوكرانيا ويعرض شعبها للخطر".
وأضافت: "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح البريئة ونؤيد الاستجابة الدولية القوية. ونحن نمتثل امتثالا تاما لجميع العقوبات".
وتابع البيان: "تدعم إكسون موبيل شعب أوكرانيا في سعيه للدفاع عن حريته وتحديد مستقبله كدولة".
وتدير الشركة الأمريكية مشروع الغاز "ساخالين-1" نيابة عن اتحاد دولي يضم شركات يابانية وهندية وروسية.
وأضاف البيان: "ردا على الأحداث الأخيرة، بدأنا عملية وقف العمليات ووضع خطوات للخروج من مشروع سخالين - 1" .
وتعمل إكسون موبيل في روسيا منذ عقود وتمتلك 30% من مشروع سخالين-1.
وقالت الشركة الأمريكية إنه نظرا للوضع الحالي فإنها لن تستثمر في التطورات الجديدة في روسيا.