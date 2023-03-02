عبد الله عبد السلام: لقب البطولة العربية للطائرة هديتنا للجماهير

أعرب عبد الله عبد السلام، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية في نسختها رقم 41، بعد الفوز على فريق النصر البحريني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة استاد القاهرة الدولي.

وأوضح أن لقب البطولة هدية من الفريق لجماهير الأهلي العظيمة، التي ساندت الجهاز الفني واللاعبين في كل الأوقات، وكانت الدافع القوي للفوز بالألقاب.

وأشار إلى أن الفريق دخل البطولة ولديه إصرار كبير على تقديم أفضل ما يمكن، خاصة بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري، وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة للتتويج باللقب.

وأشاد عبد السلام بالروح القتالية العالية للاعبين، والالتزام داخل وخارج الملعب، مما كان له أكبر أثر في الظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.