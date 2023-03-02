إبراهيم عيسى يقترح تحويل المساجد والكنائس لمدارس: لدينا 165 ألف جامع وزاوية

اقترح الإعلامي إبراهيم عيسى، التوقف عن التفكير في بناء مدارس جديدة مع عدم توجه الطلاب للانتظام في المدارس، والتوجه إلى استخدام المساجد والكنائس لاستيعاب الأعداد الزائدة من الطلاب والعودة إلى التعليم البدائي كما كان يحدث في الجامع الأزهر والكتاتيب مع عصرنة هذه النوعية من التعليم.

وأشار خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، إلى أن لدينا 165 ألف جامع وزاوية في مصر، متابعًا: هذه الجوامع والزوايا ما يبقوا مدارس من السابعة صباحا لحد العصر وكل جوامع مصر وكنائسها تبقى مدارس.

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه الدعوة ليست عودة للعالم البدائي، موضحًا أن هذه الفكرة مطبقة في دول مثل الهند وبعض الدول الأخرى، وتعظيم الموارد البشرية يبدأ من التعليم والصحة، ويجب الاهتمام به الفترة المقبلة، قائلًا: لا بد أن نغير السياسة والتوجه.. أعطوا للشعب المصري طريقة صيد السمك ولا تعطيه السمكة.