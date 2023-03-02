الدنمارك توافق على إنشاء محطة عملاقة للطاقة الحرارية الجوفية

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تستعد ثاني أكبر مدن الدنمارك لتدفئة منازلها بالحرارة المنبعثة من جوف الأرض بعدما وافق البرلمان على قواعد جديدة تتعلق بالطاقة الحرارية الجوفية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقد يكون المشروع الذي سيتم إنشاؤه في آراهوس (حوالي 200 كيلومتر غرب كوبنهاجن)، الأول ضمن سلسلة من المشروعات الدنماركية التي تستغل الحرارة الطبيعية الكامنة تحت الأرض.

ورغم أنه يتم استخدام الطاقة الحرارية الجوفية في المناطق البركانية في أيسلندا والفلبين، إلا أن المحطة الدنماركية ستظهر أن مصدر الطاقة الخضراء النظيفة يمكن أن يتم استخدامه اقتصاديا في أماكن أخرى.

ووافق البرلمان على قواعد جديدة من شأنها السماح لشركة الطاقة الحرارية الجوفية الدنماركية إينرجي إيه/ إس بالمضي قدما في استثمار بقيمة ملياري كرونه دنماركية (285 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تزود المحطة التي تولد 110 ميجاوات ما يصل إلى خمس مناطق المدينة بالحرارة بحلول 2030.