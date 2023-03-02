فشل مشروع سيون الألماني لتطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

ألغت شركة سونو موتورز الألمانية خططها لتطوير أول سيارة اقتصادية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم بعد فشلها في تأمين تمويل جديد لإنتاج السيارة.

وقالت الشركة الناشئة الموجود مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية، إنها لم تتمكن من جمع حوالي 105 ملايين دولار من الأطراف المهتمة والمستثمرين لبناء مجموعة من السيارات ذات الشكل الصندوقي وتعمل بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنها أعلنت قرار وقف مشروع سيون في أواخر الشهر الماضي.

وتم تعليق برنامج تطوير السيارة في حين سيفقد حوالي 300 موظف وظائفهم، وذكرت تقارير أن المشروع تلقى طلبيات لشراء 43 ألف سيارة بقيمة تبلغ نحو مليار دولار.

كان من المقرر طرح هذه السيارة للبيع في العام المقبل بسعر 25 ألف دولار وهو ما يجعلها أقل ثمنا من أغلب السيارات الكهربائية الحالية.

وكانت الشركة قد قررت إنتاج سلسلة نماذج اختبارية خلال العام الحالي، على أن يتم إنتاج أول نسخة كاملة منها في مصنع فالميت بفنلندا أوائل العام المقبل.

وكشفت شركة سونو موتورز عن مشروع سيون لإنتاج سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في 2017.

وقال لورين هان مؤسس الشركة إنه "رغم وجود أكثر من 45 ألف حجز للسيارة سيون، اضطررنا للتعامل مع الاضطراب المستمر في أسواق المال"، مضيفا أن المشترين سيستردون مقدمات الحجز على أقساط لمدة عامين.

تم تصميم السيارة الشمسية لكي تقطع مسافة 112 كيلومترا أسبوعيا باستخدام مئات الخلايا الشمسية التي تتناسب مع جسم السيارة.

كما يمكن وصول مداها إلى 300 كيلومتر باستخدام الطاقة الكهربائية لإعادة شحن البطارية التي تصنعها شركة صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية بي.واي.دي.

وتتضمن قائمة الخصائص المبتكرة في السيارة تطبيقا موجود على لوحة المفاتيح لتقديم معلومات مباشرة وفورية للسائق عن كم الطاقة الشمسية التي تولدها السيارة في أي لحظة.

كما يمكن للسائقين التحكم في تبادل الطاقة عبر التطبيق، مع استخدام بطارية سيون لشحن الأجهزة الكهربائية الأخرى بما في ذلك السيارات الكهربائية الأخرى.

وستركز شركة سونو موتورز حاليا على تطوير شاحنات وحافلات تعمل بالطاقة الشمسية من خلال تغطية أسقفها بالخلايا الضوئية، وهذا النشاط أقل احتياجا للأموال ويحقق بالفعل إيرادات بحسب الإدارة.