فرنسا: ليس هناك خطط لتقسيم شركة الكهرباء بعد الاستحواذ عليها

قالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، إنها لا تعتزم تقسيم شركة الكهرباء الفرنسية بعد تأميمها بشكل كامل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قولها لنواب البرلمان خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية اليوم الخميس: "نريد الحفاظ على سلامة شركة الكهرباء الفرنسية".



وجاءت كلمتها ردا على سؤال حول الإعادة المحتملة لهيكلة الشركة وبيع أصولها الخاصة بالطاقة المتجددة.



وتحاول مجموعة من نواب المعارضة الفرنسية وقف عملية بيع أصول شركة الكهرباء الفرنسية بعد عملية التأميم المعتزمة، تحسبا من أن تقوم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإحياء خطة يتم بموجبها إجراء عملية بيع جزئي للأجزاء الأكثر تحقيقا للأرباح بالشركة.