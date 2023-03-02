 فرنسا: ليس هناك خطط لتقسيم شركة الكهرباء بعد الاستحواذ عليها - بوابة الشروق
الخميس 2 مارس 2023 11:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

فرنسا: ليس هناك خطط لتقسيم شركة الكهرباء بعد الاستحواذ عليها

(د ب أ)
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 11:27 م
قالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، إنها لا تعتزم تقسيم شركة الكهرباء الفرنسية بعد تأميمها بشكل كامل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قولها لنواب البرلمان خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية اليوم الخميس: "نريد الحفاظ على سلامة شركة الكهرباء الفرنسية". 

وجاءت كلمتها ردا على سؤال حول الإعادة المحتملة لهيكلة الشركة وبيع أصولها الخاصة بالطاقة المتجددة.

وتحاول مجموعة من نواب المعارضة الفرنسية وقف عملية بيع أصول شركة الكهرباء الفرنسية بعد عملية التأميم المعتزمة، تحسبا من أن تقوم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإحياء خطة يتم بموجبها إجراء عملية بيع جزئي للأجزاء الأكثر تحقيقا للأرباح بالشركة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك