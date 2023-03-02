قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن كل المشككين في استقلال القضاء لهم أجندات خاصة، موضحًا أنهم مقيمون في الخارج، ويحاولون تبرير جرائمهم بتلك الأجندات لأعوانهم في الداخل.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء: «بدلًا من القول إن هذا الشخص أخطأ وارتكب جريمة، يقولون إن القاضي حكم عليه ظلمًا، لكن هل قرأ أحد منهم أسباب الحكم؟ هل رأى أحد الأدلة التي ارتكن إليها القاضي في الإدانة؟».

وأكد أن القضاء في مصر مستقل، معقبًا: «أنا كوزير عدل لا أجرؤ على التدخل لدى محكمة والقول احكمي يمين أو شمال، دور الوزير تهيئة البيئة المناسبة للقضاء من أجل أداء وظيفته، من خلال إنشاء محكمة جيدة، وتطوير آلياته لتصبح مميكنة، وتجهيز اللوجستيات الأخرى».

وذكر وزير العدل أن تشكيل محكمة الجنايات يضم 3 قضاة، وكذلك تشكيل محكمة جنح مستأنف، لافتًا إلى أن الحكم فيها يصدر برأي الأغلبية.

وطمأن المواطنين بقوله: «القاضي لا يمكن يدين أحدًا يثق أنه بريء، ولا يمكن أن يبرأ شخصًا مدانًا، القاضي إنسان عنده ضمير وربنا فوق منه، مش عاجبك حكمه اطعن أمام الدرجة الأعلى»، بحسب وصفه.