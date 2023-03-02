مجلة روسية: موسكو تبحث استخدام أسلحة نووية لصد هجوم أمريكي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن مجلة تابعة لوزارة الدفاع أن موسكو تطور استراتيجية عسكرية من نوع جديد تستخدم الأسلحة النووية لحماية البلاد من عدوان أمريكي محتمل.

ويعد المقال هو الأحدث في سلسلة من هذا النوع من التصريحات التي يدلي بها ساسة ومعلقون روس منذ الحرب مع أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، مشيرين إلى استعداد موسكو -إذا لزم الأمر- لنشر ترسانتها النووية الضخمة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المقال الذي نُشر في مجلة (فوينايا مايسل)، "الفكر العسكري"، خلص إلى أن واشنطن قلقة من فقدان هيمنتها على العالم ولذلك أعدت "على ما يبدو" خططا لضرب روسيا لتحييدها.

وأضافت الوكالة أنه ردا على ذلك يعكف الخبراء الروس بنشاط على "تطوير شكل واعد من الاستخدام الاستراتيجي للقوات المسلحة الروسية، عملية لقوات الردع الاستراتيجي".

وتابعت أن هذا "يقتضي استخدام الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة، والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات العسكرية".

وأشار المقال إلى أن على موسكو أن تبين للولايات المتحدة أنها لا تستطيع شل نظام الصواريخ النووية الروسي وأنها لن تكون قادرة على صد ضربة انتقامية.