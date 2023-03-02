الديمقراطيون الاشتراكيون في برلين يبدأون محادثات ائتلافية مع المحافظين

يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين بدء مفاوضات ائتلافية للحكومة الإقليمية في العاصمة مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ ، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة.

وتم الإعلان عن الخطة من قبل عضو اللجنة التنفيذية كيفن هونيكه على تويتر مساء الأربعاء قرب نهاية اجتماع اللجنة، بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من إعادة انتخابات مجلس النواب في المدينة.

وكان المجلس التنفيذي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قد قرر ذلك بأغلبية 25 صوتا مقابل 12 صوتا.

ووفقا لمصادر حزبية، يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضا إلى تحالف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الذي كان حتى انتخابات الإعادة في ائتلاف مع حزب اليسار المتشدد وحزب الخضر منذ عام 2016.

ويريد كاي فيجنر، المرشح البارز لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن يقترح على السلطة التنفيذية للولاية، التي تجتمع اليوم الخميس، بدء مفاوضات الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مما يرجح تغيير السلطة في العاصمة الألمانية، على الرغم من أن التحالف السابق المكون من ثلاثة أحزاب سيظل يتمتع بأغلبية في البرلمان الجديد.