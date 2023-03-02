ماجد المصري: حريصون على تقديم عمل مختلف في مسلسل ضرب نار

قال الفنان ماجد المصري، إن مسلسل «ضرب نار» على مستوى راقٍ في كل العناصر؛ الإنتاج والتأليف والتسجيل، مؤكدًا أن القائمين عليه حريصون على تقديم عمل مختلف يعجب المشاهدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أنه يقدم شخصية «زيدان» بالمسلسل، موضحًا أنه رجل أعمال كبير، استطاع تكوين نفسه وإنشاء كيان مختلف، رغم قدومه من منطقة شعبية.

وذكر أنه تحمس للمشاركة في العمل؛ بسبب الحبكة الدرامية التي قدمها المؤلف ناصر عبد الرحمن، والشعبية الكبيرة التي يتسم بها الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، لافتًا إلى أنهم أصدقاء مقربون على المستوى الشخصي.

وأكمل: «حابب التجربة فنيًا والعلاقة الشخصية لطيفة، وكواليس العمل دمها خفيف واليوم حلو، كما أن الشركة المنتجة توفر إنتاج على مستوى عالٍ، والشخصية بالنسبة لي مختلفة عن كل حاجة عملتها قبل كده».

وأشار إلى أن الجمهور ينتظر منه تقديم شخصية شريرة في معظم الأحيان، قائلًا إن شخصية «زيدان» مختلفة هذه المرة، وهو ما شجعه للمشاركة في العمل.

مسلسل «ضرب نار» بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وسهير المرشدي، ومها نصار، وهدى الإتربي، وأحمد صادق، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.