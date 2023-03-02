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اليوم.. الأهلي يواجه النصر البحريني في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

الشروق
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 2:35 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 2:35 ص

أعلن الاتحاد العربي لكرة الطائرة، مساء الأربعاء، أن مباراة الأهلي والنصر البحريني في نهائي البطولة العربية للعبة ستقام مساء اليوم الخميس.

وذكر المركز الإعلامي للبطولة أن النهائي سيقام اليوم الخميس، علي أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الوكرة القطري والسيب العماني عصر نفس اليوم .

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، عقب فوزه 3/صفر على السيب العماني في الدور قبل النهائي، أمس الثلاثاء، في حين صعد النصر للنهائي إثر تغلبه 3 / 1 على الوكرة القطري في لقاء الدور قبل النهائي الآخر.

يشار إلى أن الريان القطري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في تونس العام الماضي، بعد الفوز على نادي دار كليب البحريني 3/صفر في النهائي.


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