شوبير يعلن أول الأسماء الراحلة عن الأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن عدم بقاء البرازيلي برونو سافيو، صانع ألعاب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، «بنسبة كبيرة سوف يغادر برونو سافيو القلعة الحمراء، في ظل عدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق الأحمر».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على السماح بحضور 10 آلاف مشجع خلال مباراة الأهلي والقطن الكاميروني.

ويبحث النادي الأهلي عن حصد نقاط المباراة لتحسين موقفه في المجموعة، وذلك بعد تعثر الفريق في مواجهة صن داونز بعد التعادل على ملعب السلام بنتيجة 2-2.