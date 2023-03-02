البطالة في روسيا تبلغ مستوى تاريخيا

بلغت البطالة في روسيا في يناير 2023 مستوى تاريخيا، حيث انخفضت إلى مستوى 3.6% بعد أن كان المؤشر في شهر ديسمبر الماضي عند 3.7%، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية «روس ستات».

وسجلت البطالة في روسيا العام الماضي أدنى مستوياتها التاريخية خمس مرات، والرقم القياسي الأخير تم تسجيله في نوفمبر 2022، حينها بلغ المؤشر مستوى 3.7%، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، صباح الخميس.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس: «في يناير 2023، تم تصنيف نحو 2.7 مليون شخص على أنهم عاطلون عن العمل (وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية) وبلغ معدل البطالة للسكان 3.6%».

وللمقارنة فإن عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر 2022 وصل إلى 2.775 مليون شخص، مقابل 2.734 مليون شخص في يناير 2023.