مصدر بالتنمية المحلية: لا زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات هيئات النقل العام بالمحافظات

قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر وسائل النقل العام التابعة لهيئة النقل العام بالمحافظات والتي من بينها، أتوبيسات النقل العام، سواء كانت التابعة للهيئة أو الخاصة، على خلفية تحريك أسعار البنزين اليوم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أنه لا توجد أية زيادات تذكر في وسائل النقل العام بالمحافظات، التابعة لهيئات النقل العام بالمحافظات

وشهدت أسعار البنزين اليوم في مصر تحريكا، إذ أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة ما جعل الكثير يتساءلون عن أسعار السرفيس فضلا عن وسائل المواصلات سواء الداخلية أو بين المحافظات.

وقالت اللجنة بشأن أسعار البنزين اليوم في مصر في بيان لها، إن “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.