وصول أول شحنات الذرة الصفراء لصالح السلع التموينية من رومانيا

مصدر: تكلفة الاستيراد 328.5 دولارا للطن.. ومنتظر شحنتين آخرتين بإجمالي 60 ألف طن خلال مارس



أكد مصدر حكومي مسؤول، وصول أول شحنة ذرة صفراء يتم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين على ميناء الدخيلة بالإسكندرية، موضحا أن الشحنة قادمة من دولة رومانيا، بحجم 50.5 ألف طن ذرة صفراء لأغراض الأعلاف.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى استيراد الشحنة بتكلفة 328.5 دولار للطن بما يوازي 10 آلاف جنيه مصري، وهذا شامل تكلفة الشحن من رومانيا والمقدرة بـ16.5 دولار على كل طن، أي أن صافي سعر الطن المستورد 312 دولارا.

وأوضح المصدر، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت أيضا على شحنتين آخرتين؛ وزن كل شحنة منهما نحو 30 ألف طن، بإجمالي 60 ألف طن ذرة صفراء، موضحا أن الشحنتين مفترض وصولهما تباعا حتى نهاية مارس الجاري.

وبيّن أن الهيئة تعاقدت على استيراد تلك الشحنات من أوكرانيا، لكن متبقي تفاصيل النقل والشحن، حيث إنه من الممكن أن يجري الشحن من أوكرانيا إلى رومانيا ومن ثم إلى مصر.

ويذكر أن أسعار الذرة الصفراء شهدت ارتفاعا كبيرا الآونة الأخيرة، نتيجة الارتفاع الكبير الذي أصاب مكونات الأعلاف في مصر الشهرين الماضيين، وقفز ثمنها إلى حوالي 15 ألف جنيه.

فيما أفرجت الحكومة عن 2.746 مليون طن أعلاف من الذرة وفول الصويا، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 23 فبراير 2023، منهم 1.948 مليون طن ذرة، و798 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.367 مليار دولار.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أسعار الضمان لـ4 محاصيل استراتيجية، شملت 9 آلاف جنيه لطن الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء، و18 ألف جنيه لفول الصويا، وبالنسبة لعباد الشمس الزيتي، فسيكون السعر 15 ألف جنيه للطن، مُجدداً التأكيد على أن هذه الأسعار جميعها تعد بمثابة "سعر الضمان"، وستكون العبرة وقت التوريد في الرجوع إلى سعر البورصة.

كما أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية، تتمثل فى كل من الذرة وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم، وذلك بالتعاون مع كل من الادارة المركزية للتقاوى، ومركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.