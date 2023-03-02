قافلة مكتبة حكايات على 4 عجلات تنفذ عددا من الفعاليات بمدارس الشيخ زويد

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استقبلت إدارة الشيخ زويد التعليمية في محافظة شمال سيناء قافلة "مكتبة حكايات على 4 عجلات" من مؤسسة مصر الخير.

ونفذت القافلة، فعالياتها على مدار يومين في مدرسة أبو زرعي الابتدائية، وفي مدرسة العوايضة الابتدائية.

وشملت القافلة تقديم مسرح عرائس تعليمي وتربوي، وجلسات ألعاب تنمية مهارات، وجلسات قراءة حرة لتشجيع الطلاب على القراءة.

وأكد سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، تفاعل الطلاب مع الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال المكتبة المتنقلة، وتم توزيع هدايا رمزية على الطلاب المستهدفين وتقديم الشكر لتعاون إدارة المدرسة المتميزة.

جدير بالذكر أن القافلة "مكتبة حكايات على 4 عجلات"، قدمت البرنامج في عدة مدارس بإدارات رفح والحسنة، ونخل بشمال سيناء.