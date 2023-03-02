سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر المكسيك صباح اليوم الخميس.

وذكر موقع "فولكانو ديسكفري" أن مركز الزلزال على بعد 26 كيلومترا شمال غربي مدينة أرياجا في ولاية تشياباس، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.