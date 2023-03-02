 «أرامكو السعودية» توقع خطاب نوايا مع «رينو» و«جيلي» للتوسع في تقنيات النقل - بوابة الشروق
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«أرامكو السعودية» توقع خطاب نوايا مع «رينو» و«جيلي» للتوسع في تقنيات النقل

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 10:18 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 10:18 ص

وقعت شركة "أرامكو السعودية"، خطاب نوايا للاستحواذ المحتمل على حصة أقلية في مشروع جديد لمحركات الاحتراق خاص بشركتي "رينو" و"تشجيانج جيلي القابضة"، بينما تسعى شركة النفط العملاقة للتوسع في تقنيات النقل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، و"جيلي" التي تتخذ من الصين مقرا لها، إنهما ستحتفظان بحصص متساوية في المشروع الجديد، الذي سوف يطور تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، بحسب ما قالته الشركتان في بيان مشترك اليوم الخميس.

وأوضحت الشركتان أن استثمار "أرامكو السعودية" سيدعم البحث والتطوير في مجال الوقود الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.

ولم تقدم الشركتان مزيدا من التفاصيل بشأن حجم حصصها، أو ما إذا كانت الاتفاقية ملزمة.


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