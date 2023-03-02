الوادي الجديد: تنفيذ 116 ندوة تثقيف صحي لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية

أكد سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تنفيذ نحو 116 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، خلال فبراير الماضي منذ بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية، والحرص على صحة وسلامة الطلاب.

وشهدت الندوات عدة موضوعات هامة منها: "الغذاء الصحي، والاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية، والنظافة الشخصية، وصحة الفم والأسنان، والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة الأمراض المعدية".

وأشار إلى تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة، وتقديم سبل الدعم للطلاب.