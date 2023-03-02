فيريرا للاعبي الزمالك: الفوز على بيراميدز مفتاح العودة

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عقد جلسات تحفيزية متكررة مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري مساء الجمعة على ملعب الدفاع الجوي.

وأكد فيريرا على أهمية مباراة بيراميدز حيث تحدث مغ اللاعبين عن ضرورة تحقيق الفوز الذي من شأنه ان يعيد الفريق للمنافسة سواء على مستوى الدوري او دوري أبطال أفريقياكان الزمالك قد خسر مباراته الماضية ضد الترجي في دوري أبطال افريقياةاما على مستوى الدوري فتغلب على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.