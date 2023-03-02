كامل الوزير: الرئيس السيسي كان سعيدا بمستوى المهندسين المتقدمين لوظائف الوزارة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تضم 5 هيئات مهمة هي: الأنفاق، والطرق، والسكك الحديد، والسلامة البحرية، وتخطيط مشروعات النقل، مشيرًا إلى أنها تضم أفضل مهندسي مصر من حيث العلم والكفاءة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العجز الكبير في عدد المهندسين بالوزارة، مشيرًا إلى اقتناعهما بتعويض هذا العدد.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد يوم الاثنين الماضي، جانبًا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، مؤكدًا سعادة الرئيس بما شاهده.

وأكمل وزير النقل: «نجحنا وربنا وفقنا نقنع مهندسينا وأولادنا إن مش كل حاجة الفلوس، والرئيس قال لي: يا كامل أنا سعيد جدا بمستوى الولاد دول اللي أنت مختارهم، لأنهم الأوائل على الجامعات المصرية».

وأوضح أن الوزارة تنتقي المهندسين العاملين بهيئاتها بصورة مدققة، قائلًا إن هؤلاء الشباب يقبلون على العمل بالوزارة؛ لأنهم يعملون بوظائف ومجالات متخصصة ومتميزة جدًا.

وذكر أن عمل الأنفاق يحتاج هندسة متخصصة وراقية، مضيفًا: «دول بيتخطفوا في الشركات العالمية اللي بتعمل في الأنفاق، هل هزعل لو ولادي اتخطفوا بعد سنتين أو ثلاثة، لا والله هو استفاد وأنا استفدت»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى اختيار 750 مهندسا للعمل بهيئة السكك الحديد، و227 بالأنفاق، و242 بالطرق و18 بالسلامة البحرية، و14 بهيئة تخطيط مشروعات النقل، منوهًا أن 6 أضعاف تلك الأرقام تقدمت للعمل بالوزارة.

وأكد أن المتقدمين خضعوا لاختبارات فنية وتخصصية وهندسة، ثم توجهوا إلى الكلية الحربية لخوض اختبارات لياقة بدنية ونفسية فنية، وحصلوا على دورة لمدة 6 أشهر قبل كشف الهيئة في الكلية الحربية.

واستطرد: «الرئيس كان يزور الكلية الحربية، وعلم بكشف الهيئة، كان عاوز يطمئن على الفكرة التي أرسى مبدأها بأهمية انتقاء المهندسين بشكل جيد رياضيًا وبدنيًا».

واختتم: «لو عملنا عينة من 1000 واحد، في 900 مقتنعين بالفكرة ويحبذونها ويرون أنها ناجحة وجيدة جدًا و10% هيقولوا اشمعنى مهندسي وزارة النقل يروحوا الكلية الحربية، هو عشان الوزير كان ضابطا ولا بنعكر وزارة النقل والوظائف المدنية، أهلًا وسهلًا بنعكرها، لو أنا هختار المهندسين بالمنظر ده»، وفقًا لوصفه.

ويوم الاثنين الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.