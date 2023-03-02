محافظ قنا يعلن افتتاح معرض فني بمعبد دندرة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إقامة معرض فني بعنوان: "قنا وتراثها"، في الفترة من 4 إلى 9 مارس بمبنى الزوار بمعبد دندرة، على هامش الاحتفال بالعيد القومي، بالتعاون مع قصر الثقافة وجامعة جنوب الوادي "كليتي الآثار والفنون الجميلة"، ويتخللها عقد عدة محاضرات على هامش المعرض.

وأضاف الداودي، أن مثل هذه المعارض تتيح الفرصة للموهوبين من محافظة قنا؛ لطرح فكرة أو موضوع أو قضية من خلال صورة معبرة عن تلك الفكرة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على فتح مجالات الابتكار والإبداع لدى المواهب، وتنمية الاحساس الفني لديهم.