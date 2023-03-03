السجن 3 أعوام لمتهمين بحيازة 24 قطعة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الخميس، كل من: "م.ف.ا"، و"م.ع.ب"، عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمهما ماليًا 50 ألف جنيهًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدرات، والسلاح الأبيض "المضبوطين"؛ لاتهامهما بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي والاتجار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 30192 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب التوصل إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من المخدرات على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهمين بعد ترصد تحركاتهما، تم ضبطهما أثناء استقلال الأول دراجة نارية، ويقوم بعملية الاتجار مع الثاني، فتم إلقاء القبض عليهما، والتحفظ على الدراجة.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة الأول على عبوة بلاستيكية تحوي بداخلها 22 قطعة لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "نصل كتر"، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 2 قطعة لذات المخدر، والاثنين بحوزتهما مبالغ مالية، وهاتفين محمولين، فتم اقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة.

وبمواجهتهما، أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وأقر الأول بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات، والدراجة النارية لتسهيل عملية التوزيع، فيما أقر الثاني بحيازته المخدرات بقصد التعاطي.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أن تقرير المعمل الكيميائي أظهر أن القطع المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم الأول وزنت 17.76 جرام، والقطعتان اللتان كانتا بحوزة المتهم الثاني وزنت 2.73 جرام، وأن السلاح الأبيض "نصل الكتر" وجد ملوث بمخدر الحشيش.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رشدي محمد قاسم، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة، كريم الجنادي.