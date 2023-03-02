المحكمة العليا في الهند تشكل لجنة للتحقيق في الادعاءات ضد شركات «أداني»

شكلت المحكمة العليا في الهند لجنة من 6 أعضاء للتحقيق في الادعاءات ضد شركات مجموعة أداني، بعد أن أدى تقرير مفاجئ من شركة الاستثمار الأمريكية "هيندنبورج ريسيرش" إلى خسارة أكثر من 140 مليار دولار من القيمة السوقية للمجموعة.

كما طلبت المحكمة العليا في الهند، اليوم الخميس، من هيئة تنظيم الأسواق في الهند التحقيق في أي تلاعب في أسهم مجموعة أداني وإبلاغ المحكمة ولجنة الخبراء بنتائج التحقيق في غضون شهرين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم تكليف اللجنة بتقييم ما إذا كان هناك فشل تنظيمي في هذه الحالة واقتراح تدابير لتعزيز الإطار التنظيمي.

وسيترأس اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد أ.م. سابر، وتضم اللجنة مصرفيين مخضرمين، بالإضافة إلى القاضي المتقاعد جي بي دودهار.

يشار إلى أن المعارضة الهندية تطالب بإجراء تحقيق برلماني في مزاعم شركة الاستثمار الأمريكية "هيندنبورج ريسيرش" بشأن الاحتيال والتلاعب بأسواق الأسهم من قبل مجموعة شركات الملياردير أداني.

وتراجعت القيمة السوقية لمجموعة أداني إلى النصف تقريبا منذ نشر هذه المزاعم، والتي نفاها المسئولون التنفيذيون في الشركة مرارا وتكرارا.

ومع تراجع أسعار أسهم شركات أداني، وفي مقدمتها أداني إنتربرايز بنسبة 28%، تراجعت ثروته بمقدار 12 مليار دولار تقريبا إلى حوالي 72 مليار دولار.