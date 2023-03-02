 لمنع زيادة التعريفة.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس شمال العاصمة - بوابة الشروق
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لمنع زيادة التعريفة.. نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس شمال العاصمة

محمد عبدالناصر
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 2:21 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 2:21 م

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بمنطقة عبود بحي الساحل، موضحًا أنه بالتعاون بين مدير المواقف والأجهزة المعاونة ورئيس الحي، يجري متابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستقر.

وأكد فوزي، اليوم الخميس، أنه يتفقد المواقف والطرق للتأكد من التزام السائقين بالتعريف المقررة دون زيادات، موجهًا بتشديد الرقابة على مواقف السيارات لمنع أية زيادات عشوائية في تعريفة ركوب سيارات الأجرة والالتزام بالتعريفة المقررة.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تعرض المواطنين للاستغلال ومنع أي تلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية ومواجهة التجار والسوق السوداء مع زيادة أسعار المواد البترولي، موجهًا بتحرير محاضر ضد المخالفين حال رصدهم بالمواقف والطرق.


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