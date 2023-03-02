الرئيس السيسي: حرب روسيا وأوكرانيا تسببت في ارتفاعات قياسية بأسعار الطاقة والغذاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عامًا انقضى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واصفًا إياها بأنها «الحدث المهم في حاضرنا، وتمثل صراعًا اقتصاديًا بين الشرق والغرب».

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المنيا، مساء الخميس، أن «آثار الحرب انعكست بقوة على الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، الذي لم يتعافى من الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا».

وذكر أن «مصر كدول العالم أجمع، تأثرت سلبًا بتلك الآثار»، قائلًا إن «الحرب تسببت في ارتفاعات قياسية بأسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية».

وأكد أن «الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ عام 2016، وحجم الإنجاز المتحقق لتعظيم أصول الدولة، وتطوير البنية التحتية، عوامل ساهمت بشكل ملحوظ في احتواء آثار الأزمة على مصر».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة المنيا صباح اليوم الخميس؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.

وتفقد الرئيس عددًا من المشروعات داخل قرية المعصرة بمركز ملوي والتي تضم المجمع الزراعي، ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية.

كما تفقد الرئيس مكتبة حياة كريمة داخل مركز الشباب بالقرية، وزار إحدى المدارس، حيث اصطف الطلاب لتحيته حاملين أعلام مصر وقدموا له الزهور بمناسبة زيارته.