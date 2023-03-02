رئيس مدينة الفشن يتابع سيارت بيع السلع المتنقلة ومعارض أهلا رمضان

أكد محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، أنه تم متابعة انتظام توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار ملائمة، بشوادر بيع اللحوم وسيارات مشروع المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان التي أقامتها المحافظة في جميع المراكز ومعظم القرى؛ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما تم متابعة الجهود المبذولة في قطاعات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة بدائرة المركز، وتم إصلاح عطل بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية الزاوية الخضراء التابعة لمجلس قروي أبسوج، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في حين تم رفع المخالفات والقمامة وتسوية طريق محطة مياه الفشن المرشحة بناحية القضابي، وطريق المجمع الإسلامي بقرية الشقر، وطريق "عزبة تلت - طلا"، فضلا عن تفريغ خزانات الصرف بعزبة بشرى الغربية، وقرية الفنت، وعزبة الوقف كأحد الحلول المنفذة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك من خلال إقامة الشوادر والمعارض وتمركز سيارات متنقلة محملة بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.