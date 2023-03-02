قطر والإمارات تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحثت قطر والإمارات اليوم الأربعاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاءذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر لوسيل اليوم الأربعاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي بداية المقابلة، نقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى أمير دولة قطر ، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء،بحسب وكالة قنا.

فيما حمل أمير دولة قطر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته لأخيه رئيس دولة الإمارات، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام الازدهار والرقي.

وذكرت وكالة قنا أنه جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت "حضر المقابلة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، ومن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة".