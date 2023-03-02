 زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 3:59 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 3:59 ص

 ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 47 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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