المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعتزم إعادة تنظيم تدريب الحاخامات

يعتزم المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إعادة تنظيم تدريب الحاخامات في البلاد تحت مظلة مؤسسة، وذلك حسبما أعلن المجلس في برلين اليوم الخميس.

ويأتي ذلك على خلفية اضطرابات في كلية "ابراهام جايجر كوليج" الحاخامية في مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا، غير أن خطة المجلس قوبلت باحتجاج حادة من جانب الطائفة اليهودية في برلين.

وكانت اتهامات أثيرت حول بإساءة استخدام السلطة وتحرش جنسي في هذه الكلية في العام الماضي، واتهم المجلس مؤسس الكلية والعميد السابق فالتر هومولكا بسوء السلوك.

من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي لليهود جوزيف شوستر: "لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل الشواهد الحالية بشأن إساءة استغلال السلطة والتمييز وثقافة الخوف السائدة في مراكز التدريب الحاخامية، من الضروري أن تكون هناك بداية جديدة".

ومن المنتظر أن تصبح المؤسسة الجديدة مظلة لمركزي التدريب – كلية ابراهام جايجر للحاخامات الليبراليين وكلية زكريا فرانكل للحاخامات المحافظين- في بوتسدام. وتتعاون الكليتان مع جامعة بوتسدام.

وكان هومولكا سلم في يناير الماضي الرعاية وأسهمه في المؤسستين اللتين تم تنظيمهما كشركتين مساهمتين إلى الطائفة اليهودية في برلين غير أن هذه الطائفة ستخرج من السباق كراع للكلية في ظل نموذج المؤسسة الجديدة التابعة للمجلس المركزي.