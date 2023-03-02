بلينكن: طالبت لافروف بالتراجع عن تعليق معاهدة نيو ستارت

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن مستعدة للدخول في حوار بشأن خفض الأسلحة النووية، مطالباً موسكو بالتراجع عن قرار تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" النووية.

وأضاف بلينكن أنه طلب من لافروف وقف الحرب في أوكرانيا والدخول في حوار سلمي، وتمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير، معتبراً أن الرئيس الروسي بوتين "استغل الجوع كأداة في الحرب"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن وزيرا خارجية روسيا والصين هما من فقط من عارضا البيان الختامي لوزراء خارجية مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن أنه "تمت إثارة تقديم الصين السلاح لروسيا في اجتماع وزراء الخارجية".