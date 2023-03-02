حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، القادة الليبيين الرئيسيين على "التعاطي مع مخطط المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بطريقة بناءة".



وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس، إن المقترح الأممي لوضع آلية تمكن إجراء الانتخابات "يحفز الجسم السياسي الليبي، وسوف يبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات"، معتبرة هذه اللحظة "فرصة للقادة الليبيين لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي".



وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من تصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إقرار التعديل الثالث للإعلان الدستوري في الجلسة الطارئة التي عقدت في طرابلس عشية اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري.



وفي خبر نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة اليوم على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أكد المكتب "موافقة غالبية الأعضاء على التعديل، بعد اكتمال نصاب عقد الجلسة"، موضحا أن التعديل "تم بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".



واتفق أعضاء المجلس في جلسة اليوم الخميس، على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية، يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.



وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، أكدت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، أن "انقساما ساد بين أعضاء المجلس حول تمرير التعديل، ما أدى في البداية لعدم اكتمال النصاب".



وعقب الجلسة، أصدر مقرر مجلس النواب بيانا شكك فيه في قانونية الجلسة.



وفي الوقت نفسه، نقل مصدر من داخل المجلس لـ (د.ب.أ) أن خلافا حدث في جلسة اليوم حول مسألة "تحقيق نصاب الجلسة من عدمه".



وفي أعقاب ذلك، أصدر مكتب الإعلام بالمجلس بيانا جدد فيه التأكيد على قانونية الجلسة، مستدلا ببعض نصوص آلية عقد الجلسات.