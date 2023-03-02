تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران الـ47، اليوم الخميس، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجاريه.

ويضم المعرض 40 جناحًا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، ويضم كل أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم والأسماك، بأسعار مخفضة.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم.

وأشاد بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، موجهين الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح 13 معرضًا بمدن ومراكز المحافظة، "كفر الشيخ، سيدي سالم، سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا".

كما أنه جارٍ افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه المحافظ، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بشن حملات مكثفة يومياً على كل المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد على توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.