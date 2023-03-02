المفوضية الأوروبية تحذر من إمكانية عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بمستهدف غاز الميثان

حذرت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، من أن التكتل قد يعجز عن تحقيق مستهدفاته المتعلقة بالمناخ إذا واصلت الدول في تخفيف قواعد خفض انبعاثات الميثان بقطاع الطاقة.

ويأتي تحذير سيمسون بعدما وافقت الدول الأعضاء السبع والعشرون بالاتحاد العام الماضي، على خفض عدد مرات تفتيش المواقع من الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية الهادف للتصدي للانبعاثات.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على هذه القواعد في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقالت سيمسون لكبيرة مفاوضي البرلمان جوتا باولوس في رسالة، اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء إنه "تم بشكل كبير إضعاف إجراءات التخفيف.. من المهم ألا يضعنا التشريع الذي اعتمدناه لتخفيف الميثان متخلفين عن الكثير من شركائنا في مجال الطاقة".

وقالت مؤسسة إمبر الاستشارية المعنية بالبيئة في تقرير صدر اليوم الخميس، إن ثغرات كبيرة في لوائح الاتحاد الأوروبي لغاز الميثان، ستسمح لمناجم الفحم بأن تُصدِر 2.2 مليون طن متري من انبعاثات الميثان بحلول عام 2050، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون لكل من بلجيكا وجمهورية التشيك.

كما عبرت منظمات غير حكومية أخرى عن قلقها حيال إضعاف هذه القواعد.

يشار إلى أن هناك جهة 150 جهة موقعة على التعهد العالمي بشأن الميثان، وبينها الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30%.

وقال إنه سيتعين عليه النضال للوصول إلى هذا المستوى، ما لم يقم ببذل المزيد لمحاربة الانبعاثات، لا سيما في القطاع الزراعي.