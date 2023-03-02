لافروف يتهم الغرب بدفن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب يدفن بلا خجل «صفقة الحبوب»، التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو حوتيريش.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال لافروف، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين: «الغرب يدفن بلا خجل المبادرة الإنسانية المعروفة للأمين العام للأمم المتحدة».

وذكر أن «هناك عقبات واضحة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية حول العالم، مهما حاول الاتحاد الأوروبي إقناع الجميع بعكس ذلك».

وأمس الأربعاء، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، روسيا إلى الموافقة على تمديد اتفاق الحبوب.

وقال برايس: «نواصل حث روسيا على الموافقة على التمديد، وصولا إلى توسيع مبادرة الحبوب»، مشيرًا إلى أن السلطات الأمريكية لا ترى أي سبب لرفض مثل هذه الخطوة.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.