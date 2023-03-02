الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع في برج العرب

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يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقة الجهات الأمنية في وزارة الداخلية، على طلب حضور 20 ألف مشجع لمباراة الفريق الأبيض ضد الترجي التونسي.

وتقام مباراة الزمالك ضد الترجي يوم 7 مارس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طلب الزمالك بنقل إقامة المباراة من ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية إلى ستاد القاهرة الدولي.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية بتونس أمام الترجي بنتيجة 2-0، ويسعى الفريق الأبيض تدارك نتائجه السلبية لخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لأبطال إفريقيا.

ويتذيل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا بنقطة واحدة، بينما يتصدر الترجي الترتيب بـ9 نقاط، ويليه المريخ السوداني 4 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري ثالثا بـ 3 نقاط.