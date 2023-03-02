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إسرائيل تعيد التفكير في توقيت هجومها على البرنامج النووي الإيراني

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 10:43 ص

تسعى إيران للحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة من روسيا، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنها ستقلص فرصة تل أبيب في شن هجوم محتمل يستهدف البرنامج النووي لطهران، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على الموقف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أشخاصا في إسرائيل وأمريكا على علم بالمباحثات قالوا إن احتمالية حصول إيران على أنظمة "إس-400" ستسرع من قرار إسرائيل شن هجوم محتمل.

ويشار إلى أن روسيا لم تقل علنا أنها ستمد إيران بالأسلحة، ولكن العلاقات بين موسكو وطهران أصبحت أكثر قربا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال بشأن توجيه ضربة لإيران في مؤتمر أمني في تل أبيب الأسبوع الماضي: "كلما انتظرنا لفترة أطول، كلما أصبح الأمر صعبا".

وأضاف: "لقد انتظرنا وقتا طويلا. وأستطيع أن أقول إنني سوف أقوم بكل ما في وسعي لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".


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