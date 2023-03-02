هيئة حقوقية: غرق أو فقدان 362 فلسطينيا من غزة لدى محاولتهم الهجرة لأوروبا منذ عام 2014

رصدت هيئة حقوقية دولية تتخذ من غزة مقرا لها اليوم الخميس، غرق أو فقدان 362 فلسطينيا من سكان القطاع في البحر خلال محاولات الهجرة إلى أوروبا.

وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار حالات غرق الشباب المهاجرين من قطاع غزة إلى دول أوروبا بحثا عن حياة كريمة وهروبا من حالة الفقر التي يعانوها.

وأشارت إلى الإعلان اليوم، عن وفاة شاب وشابة من سكان قطاع غزة غرقا في البحر خلال محاولتهما الهجرة عبر تركيا إلى اليونان عبر قارب مع مجموعة من المهاجرين.

وحملت الهيئة إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم ظاهرة الهجرة من قطاع غزة "جراء انعدام أدنى مظاهر الحياة الآدمية للسكان بفعل الحصار وجولات العدوان المتكررة والإجراءات الغاشمة".

كما حملت الجهات السلطة الفلسطينية ولجنة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في غزة، المسؤولية عن ازدياد ظاهرة هجرة الشباب من القطاع في ظل عدم تبنيهم سياسات تحد من ظواهر تهميش الشباب والخريجين، وتعزز تمتعهم بحقوقهم.

وحثت على تبني سياسات فعالة للتخفيف عن كاهل سكان غزة، بما يشمل رفع العقوبات وتخفيض الضرائب وتقديم الدعم للفئات الهشة، وتعزيز أنظمة الرعاية في مختلف المجالات.

كذلك طالبت الهيئة الدولية بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة، بما في ذلك تقديم الدعم الانساني للسكان بما يعزز التمتع بالكرامة، أساس وجوهر مواثيق حقوق الإنسان.