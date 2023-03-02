جهاز الأمن الروسي: الوضع في بلدات كليموفسكي بمقاطعة بريانسك تحت السيطرة

أفاد جهاز الأمن الروسي بأنه تم العثور على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في بريانسك، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة تحت سيطرة القوات والسلطات الأمنية.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي، نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الخميس: «يخضع الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، لسيطرة الأجهزة الأمنية الروسية».

وأضاف البيان: «تجري الآن عمليات تفتيش في كامل المنطقة وهي منطقة كبيرة، حيث تم خلال عمليات التفتيش العثور على عدد من المواد المتفجرة من مختلف الأنواع، وتجري عملية تفكيكيها».

وبحسب موسكو، قتل أحد السكان المحليين وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام؛ نتيجة لهجوم من قبل مجموعة المخربين الأوكرانيين.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، مشيرًا إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في البرنامج التعليمي لمدرسة مينتور عبر الفيديو: «إن الجنود والضباط الروس يدافعون اليوم بشجاعة وبطولة عن روسيا، ضد النازيين الجدد والإرهابيين الذين عذبوا وقتلوا الناس في دونباس لمدة ثماني سنوات والذين قتلوا داريا دوغينا في موسكو».