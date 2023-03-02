نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات رقابية على المواقف وسيارات الأجرة لمراقبة التعريفة

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عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إجتماعًا برؤساء الأحياء لاستعراض بعض الموضوعات الجارية، مشيراً إلى متابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستقر وتشديد الحملات الرقابية على المواقف وسيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشدد فوزى، خلال اجتماع اليوم الخميس، على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمنع تعرض المواطنين للاستغلال ورصد أية تلاعب فى أسعار السلع الاستهلاكية ومواجهة جشع التجار تزامناً مع زيادة أسعار المواد البترولية وحلول شهر رمضان الكريم، مشيداً بالجهود التى اتخذتها الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ونجاحها فى توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة.

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، رؤساء الأحياء بسرعة دراسة طلبات نواب البرلمان واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها مع الاستمرار فى الانتهاء من فحص شكاوى المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجيا.