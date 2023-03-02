البنك المركزي الروسي: اقتصادنا بحاجة إلى موارد كبيرة لإعادة الهيكلة

قالت محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي يحتاج حاليًا إلى موارد إضافية كبيرة لإعادة الهيكلة، لذلك طور بنك روسيا والحكومة برنامجًا لزيادة إمكانات الإقراض للمشاريع ذات الأولوية.

وأضافت نابيولينا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "يتطلب الاقتصاد الآن موارد إضافية كبيرة حيث يجب توجيه التمويل إلى المجالات الأهم والمطلوبة للتنمية الاقتصادية".

ومضت قائلة: "لتحقيق هذه الغاية، قمنا بالتعاون مع الحكومة الروسية بوضع برنامج لتشجيع مبادرات التكنولوجيا والتعديلات الهيكلية والاقتصادية"، مضيفة أن الاستعدادات النشطة لإطلاق البرنامج جارية الآن، وقد يبدأ البرنامج العمل قبل نهاية العام.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الخميس، إن استهلاك الطاقة في روسيا ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي منذ بداية عام 2023.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن شولجينوف قوله في تصريحات للصحفيين: "منذ بداية العام، زاد معدل استهلاك الطاقة في روسيا 1.3%".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن توليد الكهرباء في روسيا زاد بنسبة 0.7%، والاستهلاك زاد بنسبة 1.5% في عام 2022.

بدوره، قال نائب وزير الطاقة الروسي يفجيني جرابشاك إن نمو استهلاك الطاقة في روسيا في 2023 من المرجح أن يرتفع بنسبة 1.5 إلى 1.6%.