 ضبط مخدرات بمليون جنيه في جنوب سيناء - بوابة الشروق
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ضبط مخدرات بمليون جنيه في جنوب سيناء

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 3:58 م

 

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن جنوب سيناء، من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أقراص ومواد مخدرة بجنوب سيناء.

وتبين أن كمية المواد والأقراص المخدرة عبارة عن 150 كيلوجراما من زهرة الخشخاش المخدر، و10 كيلوجرامات مطحون من زهرة الخشخاش المخدر، و4.450 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، و1.550 كيلو جرام من مخدر الأفيون، وكمية لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الكيتامين وعدد من الأقراص المخدرة، و6 قطع سلاح أبيض، و12هاتفا محمولا، وميزان حساس، ودراجة نارية، ومبلغ مالي.

كما تم ضبط شخصين محكوم عليهما بالمؤبد في قضيتي "تشكيل عصابي، سرقة بالإكراه وخطف"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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