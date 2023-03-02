انخفضت إيرادات العراق النفطية على أساس شهري بنسبة 7.92% لشهر فبراير الماضي لتصل إلى 7.081 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة النفط، أوردتها وكالة "شفق" نيوز الإخبارية العراقية اليوم الخميس، فإن صادرات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 8.88% على أساس شهري في الشهر الماضي لتصل إلى 92 مليونا و255 ألف برميل، مقارنة بشهر كانون يناير الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 101 مليون و245 ألف برميل.

وانخفضت أيضا مجموع الإيرادات النفطية للشهر الماضي بنسبة 7.92% لتصل إلى 7.081 مليار دولار على أساس شهري مقارنة بالشهر قبل الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 7.690 مليار دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 8.54% على أساس شهري لتصل إلى 6.844 مليار دولار مقارنة بالشهر قبل الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 7.483 مليار دولار.

فيما ارتفعت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 17.2% على أساس شهري لتصل إلى 218 مليون دولار، مقارنة بالشهر قبل الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 186 مليون دولار.

وأعلنت وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة للشهر الماضي، مشيرة إلى أنها بلغت 92 مليونا و255 ألفا و610 براميل، بإيرادات بلغت 7.081 مليار دولار.