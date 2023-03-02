روسيا تشن هجوما ليليًا على زابوريجيا بجنوب أوكرانيا

الأكثر قراءة
نجل كمال الهلباوي يعلن إقامة صلاة جنازة والده بعد صلاة الظهر اليوم ودفنه بمقابر رياض الإسلام في لندن
توقع مكان الزلزال الجديد.. الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس يواصل إثارة فزع العالم
بعد قرار عودته.. تاريخ التوقيت الصيفي في مصر منذ الحرب العالمية الثانية
وزارة الرياضة: سنتدخل حال عدم تعيين رئيس للزمالك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
شنت روسيا هجوما جويا على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا ليل الأربعاء/الخميس، حسبما أفاد القائم بأعمال عمدة المدينة أناتولي كورتيف.
وقال كورتيف إن الهجوم أسفر عن تضرر مبنى سكني بشدة، وتدمير ثلاثة طوبق منه، وفقا لما نقلته صحيفة كييف إندبندنت.