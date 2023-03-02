 روسيا تشن هجوما ليليًا على زابوريجيا بجنوب أوكرانيا - بوابة الشروق
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روسيا تشن هجوما ليليًا على زابوريجيا بجنوب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 5:12 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 5:12 ص

شنت روسيا هجوما جويا على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا ليل الأربعاء/الخميس، حسبما أفاد القائم بأعمال عمدة المدينة أناتولي كورتيف.

وقال كورتيف إن الهجوم أسفر عن تضرر مبنى سكني بشدة، وتدمير ثلاثة طوبق منه، وفقا لما نقلته صحيفة كييف إندبندنت.

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