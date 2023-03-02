أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 150 ألفا و605 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس،ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 150 ألفا و605 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و397 دبابة و6 آلاف و658 من المركبات المدرعة و2398 من النظم المدفعية و480 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و480 من أنظمة الدفاع الجوي و300 طائرة و288 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و264 من المركبات وخزانات وقود و2058 طائرة بدون طيار".

من جانبها، أفادت الشرطة الأوكرانية، بأن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة (زاباروجيا) مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة ستة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت شرطة زاباروجيا -في بيان لها- أن الهجوم أسفر عن تدمير أكثر من عشر شقق، كما شن الجيش الروسي هجوما آخر (وفقا للبيانات الأولية ، مع نظام الصواريخ الجوية إس-300) في المركز الإقليمي".

وأضاف أنه "تم العثور على جثتين، وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".. ويعمل رجال الإنقاذ والمتطوعين والمهنييفي مكان الحادث. فيما تمكنت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية من انقاذ 11 شخصا حتى الآن (بينهم امرأة حامل ) وأجلت 20 من السكان من القسم المجاور من المبنى، بحسب البيان.

بدورها، أشارت وكالة حرس الحدود البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إلى ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم لبولندا إلى 10 ملايين و156 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير من العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت أمس الأربعاء نحو 18 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة نحو 21 ألف لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى 8.25 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

جدير بالذكر أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".