كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا 5 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 192 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.5 مليون نسمة.

وأوضح تقرير الوزارة، أن المشروعات التنموية المنفذة من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة، منها إنشاء 8 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و30 وحدة اجتماعية، و32 مجمع خدمات زراعية، و33 نقطة إسعاف، و162 وحدة صحية، و2 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 1484 فصلا دراسيا، و116 مدرسة، و9 مراكز تنمية أسرة، و35 محطة مياه شرب، و192 مشروع صرف صحي، و17 محطة معالجة، وإنشاء 199 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، وإنشاء 54 مركز شباب، و32 مجمع خدمات حكومية، و79 مكتبا بريديا، و36 نقطة شرطة، وإنشاء 192 مشروع كهرباء.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأشار التقرير، إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة المنيا بخطة 22/2023، وتتمثل في توجيه نحو 334.9 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصل عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 51 مشروعا، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 170 مشروعا تنمويا، إلى جانب تنفيذ 26 مشروعا في مجال الصحة.