تامر حسني يوجه نصيحه لجمهوره للتخلص من العادات السيئة: خد قرار صارم





وجه الفنان تامر حسني، نصيحه لكل جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل التخلص من العادات السيئة.

وقال: «في الحقيقة أنا بقالي سنة مركز جداً، وبدرس بعض العلوم منها علم النفس وعلوم أخرى، المهم أنا عارف إن كتير منا جواهم عادة سيئة أو ذنب مواظب عليه أو طريقة حياه مضايقاه بشكل عام أو قرار مش عارف ياخده زي يبطل حاجة، يخس، يتخن، في النهاية احنا هنقف قدام (قرار صارم).. خد قرار صارم، حط حاجة مفيدة تشغلك وقتك.. متسيبش نفسك للفراغ أبدا».

وأضاف: «المهم أوي بقى عدد الأيام اللي الإنسان بيحتاجها للتغيير باستثناء إن في ناس بيقاوموا عادات لسنين عشان دا زي مابقول إنه نسبي، العلم أثبت بالتجارب إن الناس أكيد بينهم تفاوت نسبي حسب ظروفهم ومعيشتهم وما تعودوا عليه طول حياتهم».

وتابع: «في ناس عشان تبطل شيء أو تواظب على شيء هتحتاج ١٨ يوم و في ناس ٦٦ يوم، يعني لو انت جيت عند اليوم ال١٨ لقيت نفسك لسه مش قادر، لازم تكمل عشان كده معناه إنك من الناس اللي هتحتاج ال٦٦ يوم، ويعني مش هيضر لو حسيت إنك محتاج شوية وقت كمان كمل شويه كمان بس متضيعش مجهودك اللي فات يا بطل».

وأكمل: «ساعتها هتبقى فخور بنفسك وروحك المعنوية في السما، هتلاقي نفسك أقوى وتفكيرك أجمل بكتير فهتقدر تكمل وأنت مبسوط إن شاء الله، يلا نبدأ حالاً على نهار ربنا الجميل».

https://www.facebook.com/TamerHosny/posts/pfbid04QztaxCuM2wFypGMJdfvTUT6DWJ8ZnFDViJ5qQQUftr15z8VXprfbYvAskvzmyfKl



