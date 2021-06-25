ارتفع عدد ضحايا بئر المياه بداخل إحدى المزارع بطريق " قنا- سوهاج" الصحراوى، الذى وقع مساء اليوم الأربعاء، إلى 6 أشخاص بينهم 5 أطفال، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى البحث عن أخرين ربما يكونوا من ضمن الضحايا.

كان مدير أمن قنا اللواء إيهاب طه، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بسقوط عدد من الأشخاص داخل بئر مياه جوفية بطريق قنا - سوهاج الصحراوى بداخل إحدى المزارع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الشرطة من انتشال 5 جثث وهم عبد الرحمن مختار 23 سنة، وتامر حسنى فرغلى 18 سنة، يوسف أحمد توفيق 16 سنة، وحازم أحمد محمد 16 سنة، ومصطفى هاشم بدر 15 سنة، وعبد الرحمن على محمد 14 سنة وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

وكشفت التحريات الأولية عن سقوط الضحايا فى بئر المياه الجوفية أثناء عملهم بداخل المزرعة حيث انهار البئر على أحد الأشخاص وتوفى الباقين أثناء محاولة إنقاذه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن أخرين قد يكونوا ضمن الضحايا.