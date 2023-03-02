نائب محافظ البحيرة: لا زيادة بتعريفة المواصلات بجميع الخطوط

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات بجميع الخطوط الرابطة بين المراكز والمدن والمحافظة، والمحافظات المجاورة، وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً مع متابعة مرور الوحدات المحلية، ومشروع المواقف لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كل خطوط السير بدائرة المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ومسئولي التموين والمرور والأزمات؛ لمتابعة الموقف الحالي بمحطات الوقود وداخل المواقف العمومية للسيارات.

ويأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح اليوم 2 / 3/ 2023، لتصبح كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/ متر.

وكلفت نائب محافظ البحيرة، مديرية التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات، والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات.

كما وجهت الأجهزة المعنية بالمحافظة (المرور والوحدات المحلية، والمواقف)، بالمتابعة المستمرة لرصد المخالفات إن وجدت وتنفيذ كل التوجيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.